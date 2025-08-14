Видео
Избегал службы — ГБР завершило резонансное расследование

Избегал службы — ГБР завершило резонансное расследование

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 23:24
ГБР завершило дело Виталия Шабунина за уклонение от службы
Подозреваемый с работником ГБР. Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства в отношении военнослужащего, который длительное время уклонялся от военной службы при содействии командира части. Ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в четверг, 14 августа.

Читайте также:

ГБР сообщило детали следствия

По материалам следствия, мобилизовавшись в 2022 году, военный в течение длительного времени не появлялся на место службы, а под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Несмотря на отсутствие на службе, он получал ежемесячное денежное обеспечение, чем нанес государству ущерб на более 224 тысячи гривен.

Кроме того, следствие проверяло обстоятельства использования обвиняемым транспортного средства, предназначенного для нужд ВСУ. Оснований для дополнительного сообщения о подозрении по данному факту не установлено. Также сегодня военному были возвращены электронные гаджеты, изъятые во время обыска, после завершения необходимых процессуальных действий.

ДБР завершило розслідування справи військового, який ухилявся від служби
Работники ГБР с подозреваемым. Фото: ГБР

Военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках этого же производства подозрение сообщено и командиру, который, по версии следствия, способствовал подчиненному в уклонении от службы. Ему инкриминируют пособничество в уклонении от военной службы, совершенное по предварительному сговору, и злоупотребление служебным положением.

Обстоятельства дела указывают на то, что речь идет о руководителе общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Напомним, ГБР отменило более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности чиновникам.

А также стало известно, что работник УГО за взятку пытался вывезти военнообязанного из части.

расследование ГБР военнослужащие военная служба следствие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
