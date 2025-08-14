ГБР завершило дело Виталия Шабунина за уклонение от службы

Подозреваемый с работником ГБР. Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства в отношении военнослужащего, который длительное время уклонялся от военной службы при содействии командира части. Ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в четверг, 14 августа.

ГБР сообщило детали следствия

По материалам следствия, мобилизовавшись в 2022 году, военный в течение длительного времени не появлялся на место службы, а под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Несмотря на отсутствие на службе, он получал ежемесячное денежное обеспечение, чем нанес государству ущерб на более 224 тысячи гривен.

Кроме того, следствие проверяло обстоятельства использования обвиняемым транспортного средства, предназначенного для нужд ВСУ. Оснований для дополнительного сообщения о подозрении по данному факту не установлено. Также сегодня военному были возвращены электронные гаджеты, изъятые во время обыска, после завершения необходимых процессуальных действий.

Работники ГБР с подозреваемым. Фото: ГБР

Военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках этого же производства подозрение сообщено и командиру, который, по версии следствия, способствовал подчиненному в уклонении от службы. Ему инкриминируют пособничество в уклонении от военной службы, совершенное по предварительному сговору, и злоупотребление служебным положением.

Обстоятельства дела указывают на то, что речь идет о руководителе общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

