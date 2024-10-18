Українські ракети та дрони зацікавили міжнародний ринок, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Українські розробки в оборонній сфері привернули увагу міжнародних партнерів. Деякі країни хочуть купувати українську продукцію.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на прессконференції у Брюсселі в п'ятницю, 18 жовтня.

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За словами Умєрова, деякі країни висловили бажання купувати ракети, дрони, РЕБи та іншу продукцію українського виробництва.

"Ми не виключаємо цих можливостей. Але я хочу, щоб це було колективне рішення. Тому ми все підготуємо і подамо напрацювання керівництву", — сказав міністр оборони.

Він додав, що минулого року було розроблено план підвищення спроможностей оборонного сектору, а цьогоріч запропоновано три варіанти співпраці.

Йдеться про створення спільних підприємств із залученням державних і приватних інвестицій, укладення довгострокових контрактів, а також використання нових фінансових інструментів, таких як кредити та експортне фінансування. Конкретні проєкти будуть затверджені після детальних обговорень.

"Зараз ці проєкти обговорюються. Ми визначили час. Обговорення детальні вже тривають. Проєкти визначаються. Вони повинні тільки підписатися", — підсумував Умєров.

Нагадаємо, очільник Міноборони Рустем Умєров був присутнім на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі, де були також його колеги з країн-членів Альянсу. Він зазначив, що Київ продовжує співпрацювати з партнерами щодо якнайшвидшого членства. По завершенні заходу очільник українського оборонного відомства відповів на запитання журналістів. Зокрема, Умєров заявив, що партнери не дорікають Україні щодо мобілізаційного віку.