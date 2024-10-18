Украинские ракеты и дроны заинтересовали международный рынок, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Украинские разработки в оборонной сфере привлекли внимание международных партнеров. Некоторые страны хотят покупать украинскую продукцию.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 18 октября.

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По словам Умерова, некоторые страны выразили желание покупать ракеты, дроны, РЭБы и другую продукцию украинского производства.

"Мы не исключаем этих возможностей. Но я хочу, чтобы это было коллективное решение. Поэтому мы все подготовим и подадим наработки руководству", — сказал министр обороны.

Он добавил, что в прошлом году был разработан план повышения возможностей оборонного сектора, а в этом году было предложено три варианта сотрудничества.

Речь идет о создании совместных предприятий с привлечением государственных и частных инвестиций, заключении долгосрочных контрактов, а также использовании новых финансовых инструментов, таких как кредиты и экспортное финансирование. Конкретные проекты будут утверждены после обсуждений.

"Сейчас эти проекты обсуждаются. Мы определили время. Обсуждения подробные уже идут. Проекты определяются. Они должны только подписаться", — подытожил Умеров.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров присутствовал на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе, где находились также его коллеги из стран-членов Альянса. Он отметил, что Киев продолжает сотрудничать с партнерами касаемо скорейшего членства. По завершении мероприятия глава украинского оборонного ведомства ответил на вопросы журналистов. В частности, Умеров заявил, что партнеры не упрекают Украину в снижении мобилизационного возраста.