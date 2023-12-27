Умєров розповів, що чекає на військовозобов'язаних, які виїхали за кордон

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

В Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які після повномасштабної агресії вирішили втекти за кордон. Цю категорію громадян можуть позбавити певних прав.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі інформаційного телемарафону.

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Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки — за кордоном.

"По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, ми просто закликаємо їх пройти облік. По-друге, так, після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивуючі. Ми запропонуємо рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Після цього людина може бути впевнена, де та з ким буде служити", — пояснив він.

Умєров додав, що питання можливого обмеження прав таких людей розглядається, проводяться консультації з правоохоронцями та Міністерством юстиції.

"Але, як я сказав, фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості, для того, щоб у військовослужбовця було право. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", — зазначив міністр.

Раніше ми повідомляли, що по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения. Его будут содержать под стражей без права внесения залога до 19 февраля из-за подозрения в хищении 1,5 миллиарда гривен.

Нагадуємо, що у майбутньому ті, хто буде захищати Україну, мають знати, де і коли вони служитимуть та коли звільнятимуться. Також їм будуть пропонувати "варіанти вибору", де проходити службу відповідно до здібностей.