Умеров рассказал, что ждет военнообязанных, выехавших за границу

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

В Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, которые после полномасштабной агрессии решили скрыться за границу. Эта категория граждан может лишить определенные права.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире информационного телемарафона.

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Министерство обороны консолидировало все базы данных и знает, сколько военнообязанных находятся в Украине, а сколько за рубежом.

"Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, мы просто призываем их пройти учет. Во-вторых, да, после учета мы предлагаем им разные опции, мотивирующие. Мы предложим рекрутинг, где можно выбрать специальность. После этого человек может быть уверена, где и с кем будет служить", — объяснил он.

Умеров добавил, что вопрос возможного ограничения прав таких людей рассматривается, проводятся консультации с правоохранителями и Министерством юстиции.

"Но, как я сказал, фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности, для того чтобы у военнослужащего было право. Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — отметил министр.

Ранее мы сообщали, что по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения. Его будут содержать под стражей без права внесения залога до 19 февраля из-за подозрения в хищении 1,5 миллиарда гривен.

Напоминаем, что в будущем те, кто будет защищать Украину, должны знать, где и когда они будут служить и когда будут увольняться. Также им будут предлагать "варианты выбора", где проходить службу в соответствии со способностями.