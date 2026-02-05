Відео
Відео

Умєров показав перші кадри прибуття звільнених полонених

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 17:43
Обмін полоненими 5 лютого — перші кадри прибуття українців
Обмін полоненими 5 лютого. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у четвер, 5 лютого, відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися 157 українців.

Перші кадри з обміну показав секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Обмін полоненими 5 лютого

На кадрах можна побачити, як заїжджають карети швидкої допомоги з тяжкопораненими українськими військовополоненими.

Обмін військовополоненими 5 лютого
Обмін полоненими 5 лютого. Фото: кадр з відео

"Серед звільнених — військові з пораненнями", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що обмін став можливим після довгої перерви та вимагав значних зусиль з боку України.

А омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, чим особливий цей обмін полоненими.

війна українці Україна полонені Рустем Умєров обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
