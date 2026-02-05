Обмен пленными 5 февраля — первые кадры прибытия украинцев

Обмен пленными 5 февраля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией в четверг, 5 февраля, состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 157 украинцев.

Первые кадры с обмена показал секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 5 февраля

На кадрах можно увидеть, как заезжают кареты скорой помощи с тяжелоранеными украинскими военнопленными.

Обмен пленными 5 февраля. Фото: кадр из видео

"Среди освобожденных — военные с ранениями", — подчеркнул Умеров.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что обмен стал возможным после долгого перерыва и требовал значительных усилий со стороны Украины.

А омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, чем особенный этот обмен пленными.