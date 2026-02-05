Обмен пленными 5 февраля — первые кадры прибытия украинцев

Умеров показал первые кадры прибытия освобожденных пленных
Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:43
Обмен пленными 5 февраля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Между Украиной и Россией в четверг, 5 февраля, состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 157 украинцев.
Первые кадры с обмена показал секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, передает Новини.LIVE.
Реклама
Читайте также:
Обмен пленными 5 февраля
На кадрах можно увидеть, как заезжают кареты скорой помощи с тяжелоранеными украинскими военнопленными.
"Среди освобожденных — военные с ранениями", — подчеркнул Умеров.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что обмен стал возможным после долгого перерыва и требовал значительных усилий со стороны Украины.
А омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, чем особенный этот обмен пленными.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама