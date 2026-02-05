Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Умеров показал первые кадры прибытия освобожденных пленных

Умеров показал первые кадры прибытия освобожденных пленных

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:43
Обмен пленными 5 февраля — первые кадры прибытия украинцев
Обмен пленными 5 февраля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией в четверг, 5 февраля, состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 157 украинцев.

Первые кадры с обмена показал секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Обмен пленными 5 февраля

На кадрах можно увидеть, как заезжают кареты скорой помощи с тяжелоранеными украинскими военнопленными.

Обмін військовополоненими 5 лютого
Обмен пленными 5 февраля. Фото: кадр из видео

"Среди освобожденных — военные с ранениями", — подчеркнул Умеров.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что обмен стал возможным после долгого перерыва и требовал значительных усилий со стороны Украины.

А омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, чем особенный этот обмен пленными.

война украинцы Украина пленные Рустем Умеров обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации