Умєров пояснив, як вдалося підвищити мотивацію українців мобілізуватися

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив причину підвищення мотивації в громадян йти воювати. За його словами, йдеться про ухвалення мобілізаційного закону.

Про це Рустем Умєров сказав для Fox News.

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"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники в 2,5 раза. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування", — сказав Умєров.

За словами міністра, Україна наразі потребує допомоги від своїх міжнародних партнерів, зокрема, щодо ППО.

"У нас достатньо військ. Однак нам потрібна підтримка з боку міжнародних партнерів у сфері озброєння та техніки, і ми потребуємо її швидко", — додав він.

Нагадаємо, в Україні повістки можуть бути надіслані не тільки військовозобов'язаним, а й особам, які мають відстрочку або бронювання.

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