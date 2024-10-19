Умєров пояснив, як вдалося підвищити мотивацію українців мобілізуватися

Умєров пояснив причину підвищення мотивації в українців йти воювати
Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив причину підвищення мотивації в громадян йти воювати. За його словами, йдеться про ухвалення мобілізаційного закону.
Про це Рустем Умєров сказав для Fox News.
Підвищення мотивації мобілізуватися
"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники в 2,5 раза. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування", — сказав Умєров.
За словами міністра, Україна наразі потребує допомоги від своїх міжнародних партнерів, зокрема, щодо ППО.
"У нас достатньо військ. Однак нам потрібна підтримка з боку міжнародних партнерів у сфері озброєння та техніки, і ми потребуємо її швидко", — додав він.
Нагадаємо, в Україні повістки можуть бути надіслані не тільки військовозобов'язаним, а й особам, які мають відстрочку або бронювання.
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