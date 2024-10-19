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Умєров пояснив причину підвищення мотивації в українців йти воювати

19 жовтня 2024 14:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Умєров пояснив, як вдалося підвищити мотивацію українців мобілізуватися
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив причину підвищення мотивації в громадян йти воювати. За його словами, йдеться про ухвалення мобілізаційного закону. 

Про це Рустем Умєров сказав для Fox News.

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"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники в 2,5 раза. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування", — сказав Умєров.

За словами міністра, Україна наразі потребує допомоги від своїх міжнародних партнерів, зокрема, щодо ППО.

"У нас достатньо військ. Однак нам потрібна підтримка з боку міжнародних партнерів у сфері озброєння та техніки, і ми потребуємо її швидко", — додав він.

Нагадаємо, в Україні повістки можуть бути надіслані не тільки військовозобов'язаним, а й особам, які мають відстрочку або бронювання. 

Раніше юристка Надія Шуляк пояснила, що робити, якщо ТЦК відмовляється давати повістку в руки, а змушують їхати з ними в центри комплектування

Міноборони мобілізація ЗСУ військові закон Умєров

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