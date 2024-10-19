Умеров объяснил, как удалось повысить мотивацию украинцев мобилизоваться

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил причину повышения мотивации у граждан идти воевать. По его словам, речь идет о принятии мобилизационного закона.

Об этом Рустем Умеров сказал для Fox News.

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"С момента принятия закона о мобилизации этой весной мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе комплектования", — сказал Умеров.

По словам министра, Украина сейчас нуждается в помощи от своих международных партнеров, в частности, по ПВО.

"У нас достаточно войск. Однако нам нужна поддержка со стороны международных партнеров в сфере вооружения и техники, и мы нуждаемся в ней быстро", — добавил он.

Напомним, в Украине повестки могут быть отправлены не только военнообязанным, но и лицам, имеющим отсрочку или бронирование.

Ранее юрист Надежда Шуляк объяснила, что делать, если ТЦК отказывается давать повестку в руки, а заставляют ехать с ними в центры комплектования