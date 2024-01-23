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Умєров на "Рамштайні" назвав кількість втрат російських військ на квадратний кілометр України

23 січня 2024 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Умєров на "Рамштайні" назвав кількість втрат російських військ на квадратний кілометр України
Рустем Умєров та Валерій Залужний на засіданні "Рамштайн", Фото: Міноборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання групи "Рамштайн" озвучив кількість втрат російських військ на квадратний кілометр території України. За його словами, середня кількість вбитих росармійців складає 400 осіб на кв.км.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України

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За його словами, попри свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, жодної стратегічної задачі Росія не виконала.

"При цьому, навіть за шестиразової артилерійської переваги ворог не зміг досягти хоча б якогось суттєвого результату. Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були 1 до 1. Тому для України вкрай важлива ваша постійна підтримка та збільшення пакетів військової допомоги", — сказав на засіданні Умєров.

Він додав, що після останньої зустрічі, Росія спробувала нову тактику, аби знайти слабкі місця в українській системі ППО, через що ледь не вдвічі зросла кількість запущених по Україні ракет.

"Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід. За рахунок інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень і координації. За рахунок підвищення ефективності підбору персоналу, управління ланцюгом постачання і цифрових рішень. Це забезпечить нам технологічну та стратегічну перевагу", — сказав міністр оборони України.

Нагадаємо, що раніше Рустем Умєров після розмови з міністром оборони Бельгії Людивіном Дедондером заявив, що Бельгія надасть Україні понад 600 мільйонів євро на військові потреби, та зобов'язалась підтримувати модернізацію Збройних сил України. Водночас під час виступу на відкритті Коаліції артилерії в Парижі, міністр оборони України заявив, що посилення артилерійського потенціалу є однією з ключових потреб України для перегмоги.

російські війська
Міноборони
ЗСУ
ППО
ракети
Рамштайн
Умєров

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