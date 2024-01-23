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Умеров на "Рамштайне" назвал количество потерь российских войск на квадратный километр Украины

23 января 2024 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умеров на "Рамштайне" назвал количество потерь российских войск на квадратный километр Украины
Рустем Умеров и Валерий Залужный на заседании "Рамштайн", Фото: Минобороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании группы "Рамштайн" озвучил количество потерь российских войск на квадратный километр территории Украины. По его словам, среднее количество убитых росармейцев составляет 400 человек на кв.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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По его словам, несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, никакой стратегической задачи Россия не выполнила.

"При этом даже при шестикратном артиллерийском преимуществе враг не смог достичь хотя бы какого-то существенного результата. Представьте, как бы изменилась ситуация на поле боя, если бы пропорции были 1 к 1. Поэтому для Украины крайне важна ваша постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи", – сказал на заседании Умеров.

Он добавил, что после последней встречи Россия попробовала новую тактику, чтобы найти слабые места в украинской системе ПВО, из-за чего чуть ли не вдвое возросло количество запущенных по Украине ракет.

"Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", — сказал министр обороны Украины.

Напомним, что ранее Рустем Умеров после разговора с министром обороны Бельгии Людивином Дедондером заявил, что Бельгия предоставит Украине более 600 миллионов евро на военные нужды и обязалась поддерживать модернизацию Вооруженных сил Украины. В то же время, во время выступления на открытии Коалиции артиллерии в Париже, министр обороны Украины заявил, что усиление артиллерийского потенциала является одной из ключевых потребностей Украины для победы.

российские войска
Минобороны
ВСУ
ПВО
ракеты
Рамштайн
Умеров

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