Донат на ЗСУ — українці стали менше допомагати військовим

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Благодійні внески українців для військових значно скоротилися порівняно з попередніми роками. Волонтери скаржаться, що тепер збори для потреб армії закривати значно важче.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що дві найбільші волонтерські організації в Україні — Фонд Притули та "Повернись живим" — стикнулися з падінням донатів на 20% і 15% відповідно порівняно з 2022 роком. Інші фонди втратили ще більше — від 40% до 90% пожертв. Це відображає зменшення готовності українців робити внесок в оборону в найгірший момент на фронті.

"Щоб зібрати ту саму суму пожертв, тепер доводиться працювати втричі більше, ніж раніше", — поділився Сергій Притула.

Волонтери пояснюють це погіршенням фінансового стану українців, а також зростанням економічних труднощів. Зокрема, цього літа, під час блекаутів, потреба донатити конкурувала з необхідністю купувати генератор.

Загалом біля половини українців продовжують донатити на армію, при цьому третина з них — скоротили внески протягом останнього року.

Журналісти також зазначають, що українці загалом стали ощадливішими у питанні фінансування військових потреб, що відображає зростаючі економічні проблеми та втому від війни.

"Проте пожертвування залишаються ефективним джерелом підтримки, доповнюючи державні кошти, навіть якщо військові можливості України залежать від надійної іноземної допомоги. Гроші, зібрані волонтерами, допомагають покривати індивідуальні запити солдатів на все — від одягу до автомобілів та розвідувальних безпілотників", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Новини.LIVE провели опитування серед львів'ян і запитали, як часто вони донатять на ЗСУ.

Водночас одесити також розповіли, кого найчастіше підтримують та скільки донатять для війська.