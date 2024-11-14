Донат на ВСУ — украинцы стали меньше помогать военным

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Благотворительные взносы украинцев для военных значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Волонтеры жалуются, что теперь сборы для нужд армии закрывать гораздо труднее.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что две крупнейшие волонтерские организации в Украине — Фонд Притулы и "Вернись живым" столкнулись с падением донатов на 20% и 15% соответственно по сравнению с 2022 годом. Другие фонды потеряли еще больше — от 40% до 90% пожертвований. Это отражает уменьшение готовности украинцев вносить вклад в оборону в худший момент на фронте.

"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, теперь приходится работать втрое больше, чем раньше", — поделился Сергей Притула.

Волонтеры объясняют это ухудшением финансового положения украинцев, а также ростом экономических проблем. В частности, этим летом, во время блекаутов, потребность донатить конкурировала с необходимостью покупать генератор.

В общей сложности около половины украинцев продолжают донатить на армию, при этом треть из них сократили взносы в течение последнего года.

Журналисты также отмечают, что украинцы стали более экономными в вопросе финансирования военных потребностей, что отражает растущие экономические проблемы и усталость от войны.

"Однако пожертвования остаются эффективным источником поддержки, дополняя государственные средства, даже если военные возможности Украины зависят от надежной иностранной помощи. Деньги, собранные волонтерами, помогают покрывать индивидуальные запросы солдат на все — от одежды до автомобилей и разведывательных беспилотников", — говорится в материале.

Напомним, Новини.LIVE провели опрос среди львовян и спросили, как часто они донатят на ВСУ.

В то же время, одесситы также рассказали, кого чаще всего поддерживают и сколько донатят для войска.