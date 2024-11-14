Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Украинцы стали меньше помогать ВСУ — как изменились донаты arrow

Украинцы стали меньше помогать ВСУ — как изменились донаты

14 ноября 2024 08:48
Карина Приходько - Редактор
Донат на ВСУ — украинцы стали меньше помогать военным
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Благотворительные взносы украинцев для военных значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Волонтеры жалуются, что теперь сборы для нужд армии закрывать гораздо труднее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Почему украинцы стали меньше помогать ВСУ

Издание отмечает, что две крупнейшие волонтерские организации в Украине — Фонд Притулы и "Вернись живым" столкнулись с падением донатов на 20% и 15% соответственно по сравнению с 2022 годом. Другие фонды потеряли еще больше — от 40% до 90% пожертвований. Это отражает уменьшение готовности украинцев вносить вклад в оборону в худший момент на фронте.

"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, теперь приходится работать втрое больше, чем раньше", — поделился Сергей Притула.

Волонтеры объясняют это ухудшением финансового положения украинцев, а также ростом экономических проблем. В частности, этим летом, во время блекаутов, потребность донатить конкурировала с необходимостью покупать генератор.

В общей сложности около половины украинцев продолжают донатить на армию, при этом треть из них сократили взносы в течение последнего года.

Журналисты также отмечают, что украинцы стали более экономными в вопросе финансирования военных потребностей, что отражает растущие экономические проблемы и усталость от войны.

"Однако пожертвования остаются эффективным источником поддержки, дополняя государственные средства, даже если военные возможности Украины зависят от надежной иностранной помощи. Деньги, собранные волонтерами, помогают покрывать индивидуальные запросы солдат на все — от одежды до автомобилей и разведывательных беспилотников", — говорится в материале.

Напомним, Новини.LIVE провели опрос среди львовян и спросили, как часто они донатят на ВСУ.

В то же время, одесситы также рассказали, кого чаще всего поддерживают и сколько донатят для войска.

ВСУ украинцы армия материальная помощь донат фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:03 На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП

10:02 Как изменилось мнение украинцев о мобилизации — опрос

09:57 Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

09:45 ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении

09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:36 Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского

09:27 Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:24 В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд

09:23 Сотни одесситов без света — когда включат

09:16 Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО

10:03 На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП

10:02 Как изменилось мнение украинцев о мобилизации — опрос

09:57 Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

09:45 ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении

09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:36 Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского

09:27 Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:24 В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд

09:23 Сотни одесситов без света — когда включат

09:16 Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком