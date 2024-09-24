Комісія ООН зафіксувала постійні тортури полонених українських військових

Українські полонені. Фото: РосЗМІ

В ООН виявили нові докази катувань українців військовими РФ. У звіті незалежної міжнародної комісії йдеться про те, що для солдатів Росії тортури є "звичайною та прийнятною практикою".

Відповідний звіт розміщений на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Читайте також:

Яким тортурам піддаються українські полонені

Розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в тих регіонах України, які взяла під контроль. Така практика спостерігається в декількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України.

Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних Комісією.

Систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків також використовується як метод катувань, який спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі.

Комісія бере до уваги свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць, які вказують на накази про жорстоке поводження. Докази також свідчать, що в деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади.

Ці порушення спричинили багатьом постраждалим серйозні або непоправні фізичні ушкодження та травми. Більшість з них підкреслювали глибокий психологічний вплив пережитого на них та їхні сім'ї.

Деякі постраждалі повідомили про значні труднощі з реінтеграцією в суспільство та відновлення відносин з близькими. Вони наголосили на необхідності психологічної та соціальної підтримки як для себе, так і для своїх сімей.

Раніше ми писали, що в Україні щороку формують бюджет на різні потреби держави, зокрема і на соцвиплати полоненим. І в бюджеті на 2025 рік вже закладені гроші на соціальні виплати військовим та цивільним, які перебувають в полоні.

А відомий історик Тімоті Снайдер взяв участь в адвокаційному забігу Run for Freedom за звільнення військових і цивільних українців з полону.