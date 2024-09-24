Комиссия ООН зафиксировала постоянные пытки пленных украинских военных

Украинские пленные. Фото: РосСМИ

В ООН выявили новые доказательства пыток украинцев военными РФ. В отчете независимой международной комиссии говорится, что для солдат России пытки являются "обычной и приемлемой практикой".

Соответствующий отчет размещен на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Расследование Комиссией случаев пыток свидетельствует о том, что российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины.

Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб РФ к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией.

Систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех местах лишения свободы.

Комиссия принимает во внимание показания бывших заключенных о персонале тюрем, указывающих на приказы о жестоком обращении. Доказательства также свидетельствуют, что в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении издавались высшими должностными лицами российских властей.

Эти нарушения нанесли многим пострадавшим серьезные или невосполнимые физические повреждения и травмы. Большинство из них подчеркивали глубокое психологическое влияние пережитого на них и их семьи.

Некоторые пострадавшие сообщили о значительных трудностях с реинтеграцией в общество и возобновление отношений с близкими. Они отметили необходимость психологической и социальной поддержки как для себя, так и для своих семей.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно формируют бюджет на разные нужды государства, в том числе и на соцвыплаты пленным . И в бюджете на 2025 год уже заложены деньги на социальные выплаты находящимся в плену военным и гражданским.

А известный историк Тимоти Снайдер принял участие в адвокационном забеге Run for Freedom за освобождение военных и гражданских украинцев из плена.