Український історик розповів, чому чоловіки бояться мобілізації і що з цим робити

Чоловік у рекрутинговому центрі. Фото: Полтавська хвиля

Ярослав Грицак вважає, що потрібно відверто говорити із суспільством і транслювати військовозобов'язаним не лише негативні новини, а й позитивні. Адже зараз складається таке враження, що піти в армію — квиток в один кінець.

Про це повідомив український історик і публіцист Ярослав Грицак в інтерв'ю Яніні Соколовій у суботу, 1 червня.

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Український історик певен, що піти служити в армію — квиток в одну сторону. Він наголошую на тому, що потрібно відверто говорити із суспільством і показувати позитивні сторони, чому не потрібно боятися мобілізації.

"Немає добрих новин з фронту. Особливо тому, що зараз піти в армію — це квиток в одну сторону. Це очевидно. Якби люди бачили перспективу, чому вони йдуть. Що це означає: мають бути не лише негативні новини, але й позитивна адженда", — зазначив Грицак.

Він додав, що військовозобов'язані, які досі не вступили до лав ЗСУ ставлять собі питання: "Ну підемо ми на війну, і що? Які реальні перспективи? Україна що, може перемогти? Україна зможе повернутися до кордонів 1991 року? Якщо не може, то до яких кордонів нам повертатися? Який реальний сценарій перед нами?"

Грицак вважає, що необхідно відверто говорити із суспільством і пояснювати позитивні сценарії. Треба формувати оптимістичні прогнози про те, що ми підемо на фронт, будемо служити, і що буде через рік-два-три. Поки що цього не видно, але важливо сказати, що ми переможемо.

"Я вважаю, що з того часу, відколи нам знову стала надходити воєнна допомога Заходу, ми отримали шанси вийти з нижчої точки. Крім того, якщо слухати серйозних військових експертів, але серйозних, вони не говорять, що у Росії є можливість зламати фронт. Навряд чи це станеться цього року. Фронт досить стабільний. Росіяни не зможуть нас знищити", — сказав історик.

Він наголосив на тому, що Україна переможе, але ціна буде досить висока. І головна мета — знизити цю ціну.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники змушують чоловіків віком від 60 до 65 років підписувати контракти з російською армією. При цьому вони запевняють цих людей, що служитимуть вони в тилових підрозділах.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як, на їхню думку, має відбуватися мобілізація в Україні. Адже скандали, пов'язані з мобілізацією в Україні, не припиняються. В інтернеті вже достатньо відео, на яких військовозобов'язаних силою змушують виходити з транспорту, після чого направляють до ТЦК.