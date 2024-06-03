Украинский историк рассказал, почему мужчины боятся мобилизации и что с этим делать

Человек в рекрутинговом центре. Фото: Полтавская волна

Ярослав Грицак считает, что нужно откровенно говорить с обществом и транслировать военнообязанным не только негативные новости, но и положительные. Ведь сейчас создается такое впечатление, что уйти в армию — билет в один конец.

Об этом сообщил украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью Янине Соколовой в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Сейчас призыв в армию — по сути, билет в один конец

Украинский историк уверен, что пойти служить в армию — билет в одну сторону. Он подчеркивает то, что нужно откровенно говорить с обществом и показывать положительные стороны, почему не нужно бояться мобилизации.

"Нет хороших новостей с фронта. Особенно потому, что сейчас уйти в армию – это билет в одну сторону. Это очевидно. Если бы люди видели перспективу, почему они уходят. Что это значит: должны быть не только негативные новости, но и положительная адженда", – отметил Грицак.

Он добавил, что военнообязанные, которые до сих пор не вступили в ряды ВСУ, задаются вопросом: "Ну пойдем мы на войну, и что? Какие реальные перспективы? Украина что, может победить? Украина сможет вернуться к границам 1991 года? Если не может, то к каким границам нам возвращаться? Каков реальный сценарий перед нами?"

Грицак считает, что необходимо откровенно говорить с обществом и объяснять положительные сценарии. Надо формировать оптимистичные прогнозы о том, что мы пойдем на фронт, будем служить и что будет через год-два-три. Пока что этого не видно, но важно сказать, что мы победим.

"Я считаю, что с тех пор, как нам снова стала поступать военная помощь Запада, мы получили шансы выйти из низшей точки. Кроме того, если слушать серьезных военных экспертов, но серьезных, они не говорят, что у России есть возможность сломать фронт. Вряд ли это произойдет в этом году. Фронт достаточно стабильный. Россияне не смогут нас уничтожить", — сказал историк.

Он отметил, что Украина победит, но цена будет достаточно высокая. И главная цель — снизить эту цену.

Напомним, что на временно оккупированной части Запорожской области захватчики заставляют мужчин в возрасте от 60 до 65 лет подписывать контракты с российской армией. При этом они уверяют этих людей, что они будут служить в тыловых подразделениях.

Журналисты Новости.LIVE поинтересовались у одесситов, как, по их мнению, должна происходить мобилизация в Украине. Ведь скандалы, связанные с мобилизацией в Украине, не прекращаются. В интернете уже достаточно видео, на которых военнообязанных силой заставляют выходить из транспорта, после чего направляют в ТЦК.