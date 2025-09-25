Дрони літакового типу з'явилися на маркетплейсі DOT-Chain Defence

Запуск дрона. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Український оборонний маркетплейс DOT-Chain Defence оголосив про розширення асортименту. Відтепер військові частини можуть замовляти літакові дрони вітчизняного виробництва, більшість з яких належать до категорії розвідувальних.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 вересня.

Літакові дрони для військових через DOT-Chain Defence

На платформі вже представлені 12 моделей безпілотників від восьми українських виробників. Переважно це розвідувальні дрони, призначені для тривалих польотів та виконання широкого спектра завдань. Агенція оборонних закупівель законтрактувала компанії для постачання техніки як із наявного складу, так і за передзамовленням.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами", — зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

У відомстві також повідомили, що робота над розширенням асортименту триває. У планах масштабування системи та додавання нових позицій: інших видів безпілотників, у тому числі НРК, а також засобів радіоелектронної боротьби, розвідки й спеціальних скидів. Нині через DOT-Chain Defence військові можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники, які доставляються на передову від п’яти днів до двох тижнів.

