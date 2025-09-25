Дроны самолетного типа появились на маркетплейсе DOT-Chain Defence

Запуск дрона. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинский оборонный маркетплейс DOT-Chain Defence объявил о расширении ассортимента. Отныне воинские части могут заказывать самолетные дроны отечественного производства, большинство из которых относятся к категории разведывательных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале в четверг, 25 сентября.

Самолетные дроны для военных через DOT-Chain Defence

На платформе уже представлены 12 моделей беспилотников от восьми украинских производителей. Преимущественно это разведывательные дроны, предназначенные для длительных полетов и выполнения широкого спектра задач. Агентство оборонных закупок законтрактовало компании для поставки техники как из имеющегося состава, так и по предзаказу.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Дроны самолетного типа отныне представлены на маркетплейсе DOT-Chain Defence и уже доступны к заказу военными частями", — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В ведомстве также сообщили, что работа над расширением ассортимента продолжается. В планах — масштабирование системы и добавление новых позиций: других видов беспилотников, в том числе НРК, а также средств радиоэлектронной борьбы, разведки и специальных сбросов. Сейчас через DOT-Chain Defence военные могут заказывать FPV-дроны и дроны-бомбардировщики, которые доставляются на передовую от пяти дней до двух недель.

Напомним, что во время выставки Defense Tech Valley 2025 во Львове Украина впервые представила роботизированную подводную лодку TLK-1000. Среди ее потенциальных целей называют Крымский мост.

Ранее мы также информировали, что Германия планирует поставить на боевое дежурство дроны-камикадзе уже до конца 2025 года.