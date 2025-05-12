Вітрильна регата в Греції — українські ветерани вирушили на реабілітацію

Українські ветерани, які вирушають у Грецію. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 травня, група українських військових, які втратили кінцівки під час бойових дій, розпочала реабілітаційну подорож до Греції. Там 16 ветеранів візьмуть участь у вітрильній регаті — ініціативі, спрямованій на їхнє фізичне та психологічне відновлення через новий досвід, свободу і командну взаємодію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Ідея належить ветерану 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Ласун". Саме він знайшов етнічного українця, що мешкає за кордоном і погодився безоплатно надати два своїх вітрильники.

"Яхта, вітрила — це відчуття свободи, відчуття спокою, внутрішньої гармонії, а українцям відоме це відчуття свободи", — пояснив ініціатор проєкту.

Українські ветерани. Фото: Новини.LIVE

Керівниця патронатної служби Третього армійського корпусу Олена Толкачова зазначила, що для організації поїздки не було витрачено жодної копійки з бюджету — все стало можливим завдяки людям та бізнесам, які об’єднали зусилля заради допомоги ветеранам.

"Цією подією ми хочемо показати, що це цікаво, що це можливо — і що саме так потрібно віддячувати нашим захисникам. Ветеранам потрібна увага, потрібна соціалізація", — наголосила вона.

Ветерани очікують, що подорож допоможе їм не лише відпочити та відволіктися від буденності, але й віднайти нову справу, підтримати один одного.

А у Львові завершено будівництво нового Центру ментального здоров’я, який забезпечуватиме психологічну реабілітацію важкопоранених військових.

Тим часом в Одесі планують створити сучасний загальноміський центр медичної та немедичної реабілітації.