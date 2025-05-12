Парусная регата в Греции — украинские ветераны отправились на реабилитацию

Украинские ветераны, которые отправляются в Грецию. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 12 мая, группа украинских военных, потерявших конечности во время боевых действий, начала реабилитационное путешествие в Грецию. Там 16 ветеранов примут участие в парусной регате — инициативе, направленной на их физическое и психологическое восстановление через новый опыт, свободу и командное взаимодействие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Парусная регата в Греции для ветеранов

Идея принадлежит ветерану 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Ласун". Именно он нашел этнического украинца, который проживает за рубежом и согласился бесплатно предоставить два своих парусника.

"Яхта, паруса — это ощущение свободы, ощущение покоя, внутренней гармонии, а украинцам известно это ощущение свободы", — пояснил инициатор проекта.

Украинские ветераны. Фото: Новини.LIVE

Руководитель патронатной службы Третьего армейского корпуса Елена Толкачева отметила, что для организации поездки не было потрачено ни копейки из бюджета — все стало возможным благодаря людям и бизнесам, которые объединили усилия ради помощи ветеранам.

"Этим событием мы хотим показать, что это интересно, что это возможно — и что именно так нужно благодарить наших защитников. Ветеранам нужно внимание, нужна социализация", — подчеркнула она.

Ветераны ожидают, что путешествие поможет им не только отдохнуть и отвлечься от обыденности, но и найти новое дело, поддержать друг друга.

А во Львове завершено строительство нового Центра ментального здоровья, который будет обеспечивать психологическую реабилитацию тяжелораненых военных.

Между тем в Одессе планируют создать современный общегородской центр медицинской и немедицинской реабилитации.