Аквафест в Донецьку — інформаційна операція партизанів

Чоловік набирає воду у "баклажки". Фото: novosti.dn.ua

Нещодавні анонси проведення "Аквафесту" в тимчасово окупованому Донецьку не від окупаційної влади РФ. Це частина інформаційних операцій українського спротиву.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE 14 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Інформаційна операція партизанів у Донецьку

Коментуючи недавні анонси "Аквафесту" в Донецьку, Андрющенко зазначив, що вони не від окупаційної влади, а є частиною інформаційних операцій українського спротиву.

"Анонси "Аквафесту" — це анонси від нашого спротиву. Після них подібні анонси робилися, наприклад, про концерти Шамана в Маріуполі, де безкоштовно роздаватимуть воду", — пояснив він.

Керівник Центру вивчення окупації України наголосив, що такі операції спрямовані на те, щоб розбудити людей, які перебувають в окупації, і показати їм реальний стан справ: постійне погіршення умов життя, зокрема із забезпеченням водою.

"Люди звикають до того, що умови їхнього життя стають гіршими, і це ненормально. Такі операції націлені на те, щоб нагадати нашим українцям, що вони ще здатні протистояти російському непотребу", — зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, ще наприкінці липня окупанти скоротили подачу води у Донецькій області через проблеми із водогоном.

Вже у серпні через дефіцит води у Донецьку в місті появилась несподівана реклама. Місцевим почали дарувати воду до їхніх покупок.