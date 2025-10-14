Видео
Главная Армия Украинские партизаны провели информационную операцию в Донецке

Украинские партизаны провели информационную операцию в Донецке

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 16:23
Аквафест в Донецке — информационная операция партизан
Мужчина набирает воду в "баклажки". Фото: novosti.dn.ua

Недавние анонсы проведения "Аквафеста" во временно оккупированном Донецке не от оккупационных властей РФ. Это часть информационных операций украинского сопротивления.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE 14 октября.

Читайте также:

Информационная операция партизан в Донецке

Комментируя недавние анонсы "Аквафеста" в Донецке, Андрющенко отметил, что они не от оккупационных властей, а являются частью информационных операций украинского сопротивления.

"Анонсы "Аквафеста" — это анонсы от нашего сопротивления. После них подобные анонсы делались, например, о концертах Шамана в Мариуполе, где бесплатно будут раздавать воду", — пояснил он.

Руководитель Центра изучения оккупации Украины отметил, что такие операции направлены на то, чтобы разбудить людей, находящихся в оккупации, и показать им реальное положение дел: постоянное ухудшение условий жизни, в частности с обеспечением водой.

"Люди привыкают к тому, что условия их жизни становятся хуже, и это ненормально. Такие операции нацелены на то, чтобы напомнить нашим украинцам, что они еще способны противостоять российскому хламу", — отметил Петр Андрющенко.

Напомним, еще в конце июля оккупанты сократили подачу воды в Донецкой области из-за проблем с водопроводом.

Уже в августе из-за дефицита воды в Донецке в городе появилась неожиданная реклама. Местным начали дарить воду к их покупкам.

вода Донецк оккупация война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
