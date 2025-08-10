Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Армія Українські БпЛА вразили один з ключових енергооб'єктів у РФ

Українські БпЛА вразили один з ключових енергооб'єктів у РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 15:19
Українські дрони атакували Саратівський НПЗ — заява Генштабу ЗСУ
Пожежа на НПЗ. Фото: росЗМІ

Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводі у Саратовській області РФ. Підприємство є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури країни-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі Генташбу ЗСУ у неділю, 10 серпня.

БпЛА вразили Саратовський НПЗ

У ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по підприємству.

Внаслідок влучання дронів на об'єкті розпочалася пожежа та пролунали потужні вибухи.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із важливих об'єктів паливної інфраструктури РФ, який забезпечує окупаційні війська нафтопродуктами. Підприємство здатне переробляти до 7 мільйонів тонн нафти на рік.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", — заявили у Генштабі.

ЗСУ вдарили по Саратівському НПЗ
Заява Генштабу. Фото: скриншот Telegram

росія НПЗ дрони атака БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
