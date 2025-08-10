Видео
Главная Армия Украинские БпЛА поразили один из ключевых энергообъектов в РФ

Украинские БпЛА поразили один из ключевых энергообъектов в РФ

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 15:19
Украинские дроны атаковали Саратовский НПЗ — заявление Генштаба ВСУ
Пожар на НПЗ. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Предприятие является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Генташбу ВСУ в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

БпЛА поразили Саратовский НПЗ

В ночь на 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по предприятию.

В результате попадания дронов на объекте начался пожар и раздались мощные взрывы.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из важных объектов топливной инфраструктуры РФ, который обеспечивает оккупационные войска нефтепродуктами. Предприятие способно перерабатывать до 7 миллионов тонн нефти в год.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", — заявили в Генштабе.

ЗСУ вдарили по Саратівському НПЗ
Заявление Генштаба. Фото: скриншот Telegram

Напомним, российский дрон нанес удар по гражданскому авто в Купянске.

А также армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Днепропетровской области.

россия НПЗ дроны атака БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
