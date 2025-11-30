Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Українець долучився до лав ЗС РФ — яке покарання обрав суд

Українець долучився до лав ЗС РФ — яке покарання обрав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 03:32
Українець воював на боці РФ — як його покарав суд
Російський військовослужбовець. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українець перейшов на бік росіян і воював у складі ворожої армії. Заочно його засудили до ув'язнення. 

Про це 21 листопада повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 65-річний житель Чернігівської області в липні 2023 року через європейські країни виїхав до РФ, оскільки мав проросійські погляди. У січні минулого року він добровільно долучився до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ. Спочатку зрадник брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку. Восени ж його підрозділ перекинули в Курську область. Там фігурант, який тоді обіймав посаду стрільця, потрапив у полон до ЗСУ. 

Рішення суду 

За вчинене порушник проведе у в'язниці 15 років. Крім того, у нього конфіскують майно. Наразі засуджений перебуває в розшуку.

Нагадаємо, солдат з Одещини самовільно залишив службу та понад рік перебував удома. Йому призначили покарання у вигляді понад п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві викрали лікаря-кардіохірурга й вимагали в нього гроші. Одного зі злочинців засудили до десяти років ув'язнення, а справу щодо його спільника ще розглядають.

суд армія окупанти війна в Україні Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації