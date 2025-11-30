Українець воював на боці РФ — як його покарав суд

Російський військовослужбовець. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українець перейшов на бік росіян і воював у складі ворожої армії. Заочно його засудили до ув'язнення.

Про це 21 листопада повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, 65-річний житель Чернігівської області в липні 2023 року через європейські країни виїхав до РФ, оскільки мав проросійські погляди. У січні минулого року він добровільно долучився до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ. Спочатку зрадник брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку. Восени ж його підрозділ перекинули в Курську область. Там фігурант, який тоді обіймав посаду стрільця, потрапив у полон до ЗСУ.

Рішення суду

За вчинене порушник проведе у в'язниці 15 років. Крім того, у нього конфіскують майно. Наразі засуджений перебуває в розшуку.

Нагадаємо, солдат з Одещини самовільно залишив службу та понад рік перебував удома. Йому призначили покарання у вигляді понад п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві викрали лікаря-кардіохірурга й вимагали в нього гроші. Одного зі злочинців засудили до десяти років ув'язнення, а справу щодо його спільника ще розглядають.