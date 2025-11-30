Украинец воевал на стороне РФ — как его наказал суд

Российский военнослужащий. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинец перешел на сторону россиян и воевал в составе вражеской армии. Заочно его приговорили к заключению.

Об этом 21 ноября сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, 65-летний житель Черниговской области в июле 2023 года через европейские страны выехал в РФ, поскольку имел пророссийские взгляды. В январе прошлого года он добровольно присоединился к 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ВС РФ. Сначала предатель участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении. Осенью же его подразделение перебросили в Курскую область. Там фигурант, который тогда занимал должность стрелка, попал в плен к ВСУ.

Решение суда

За совершенное нарушитель проведет в тюрьме 15 лет. Кроме того, у него конфискуют имущество. На данный момент осужденный находится в розыске.

