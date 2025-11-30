Видео
Главная Армия Украинец вступил в ряды ВС РФ — какое наказание избрал суд

Украинец вступил в ряды ВС РФ — какое наказание избрал суд

Дата публикации 30 ноября 2025 03:32
Украинец воевал на стороне РФ — как его наказал суд
Российский военнослужащий. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинец перешел на сторону россиян и воевал в составе вражеской армии. Заочно его приговорили к заключению.

Об этом 21 ноября сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 65-летний житель Черниговской области в июле 2023 года через европейские страны выехал в РФ, поскольку имел пророссийские взгляды. В январе прошлого года он добровольно присоединился к 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ВС РФ. Сначала предатель участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении. Осенью же его подразделение перебросили в Курскую область. Там фигурант, который тогда занимал должность стрелка, попал в плен к ВСУ.

Решение суда

За совершенное нарушитель проведет в тюрьме 15 лет. Кроме того, у него конфискуют имущество. На данный момент осужденный находится в розыске.

Напомним, солдат из Одесской области самовольно оставил службу и более года находился дома. Ему назначили наказание в виде более пяти лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Киеве похитили врача-кардиохирурга и вымогали у него деньги. Одного из преступников приговорили к десяти годам заключения, а дело касательно его сообщника еще рассматривают.

суд армия оккупанты война в Украине Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
