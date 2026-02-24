Війна в Україні — Буданов в річницю зробив заяву

Очільник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

У вівторок, 24 лютого, четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії і 12 років новітньої російсько-української війни. Попри те, що у Москві розраховували зламати українців за кілька днів, Україна вистояла.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Звернення Буданова у роковини великої війни

Буданов наголосив, що упродовж цих років Україна не мала вдосталь часу на глибоке осмислення того, як війна змінила націю. У той час ми мусили битися та захищати свою державу.

"Ці роки стали випробуванням не лише для армії, а й для всієї країни. Для економіки. Для інституцій. Для суспільства. Для нашої здатності залишатися єдиними в найскладніші моменти. Ми втратили багато. Але ми зберегли головне — державність і суб'єктність. Ми нарешті стали за Україну так, як ніхто ніколи не стояв, бо ми знали: тут наш дім, тут усе наше і наше все", — відзначив кервник ОПУ.

За його словами, нині в нас одна з найтехнологічніших та найбоєздатніших армій світу, підтримку партнерів та всі шанси на належне майбутнє для наших дітей. Також ми маємо пам'ять про наших полеглих воїнів та хоробрих іноземців, які відгукнулися на заклик про допомогу та загинули в боротьбі.

"Чого ми не повинні мати — так це ілюзій щодо нашого ворога, ілюзій, що буде легко. Ми маємо жити в реальності, де щодня так потрібне те саме відчуття плеча. Це, мабуть, найголовніший урок російсько-української війни: наша сила в єдності. Тільки разом ми можемо бути сильною державою в боротьбі на незалежність", — підщкреслив Кирило Буданов.

Він висловив пошану та подяку всім, хто пліч-о-пліч тримає Україну, яка попри всі невтішні прогрозм 2022 року продовжує виборювати майбутнє та захищатти свої національні інтереси.

Зазначимо, сьогодні до українців також звернувся Володимир Зеленський. Він відмітив, що вже четвертий рік Росія "бере Київ за три дні".

Також у цей день до Києва прибули світові лідери. Вони приїхали висловити свлю підтримку Україні та заявили, що стоятимуть з нами допоки не настане мир.