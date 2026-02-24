24 февраля 2022 года — Буданов обратился к украинцам

Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Россия пыталась сломить украинцев за несколько дней, но мы до сих пор стоим и держим оборону. Сегодня не только четвертая годовщина полномасштабного вторжения РФ, но и 12 лет новейшей российско-украинской войны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Обращение Буданова в годовщину великой войны

Буданов отметил, что на протяжении этих лет Украина не имела достаточно времени на глубокое осмысление того, как война изменила нацию. В то время мы должны были сражаться и защищать свое государство.

"Эти годы стали испытанием не только для армии, но и для всей страны. Для экономики. Для институтов. Для общества. Для нашей способности оставаться едиными в самые сложные моменты. Мы потеряли многое. Но мы сохранили главное — государственность и субъектность. Мы наконец стали за Украину так, как никто никогда не стоял, потому что мы знали: здесь наш дом, здесь все наше и наше все", — отметил руководитель ОПУ.

По его словам, сейчас у нас одна из самых технологичных и боеспособных армий мира, поддержку партнеров и все шансы на надлежащее будущее для наших детей. Также мы имеем память о наших павших воинах и храбрых иностранцах, которые откликнулись на призыв о помощи и погибли в борьбе.

"Чего мы не должны иметь — так это иллюзий относительно нашего врага, иллюзий, что будет легко. Мы должны жить в реальности, где ежедневно так нужно то самое ощущение плеча. Это, пожалуй, самый главный урок российско-украинской войны: наша сила в единстве. Только вместе мы можем быть сильным государством в борьбе за независимость", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он выразил уважение и благодарность всем, кто бок о бок держит Украину, которая несмотря на все неутешительные прогрозм 2022 года продолжает бороться за будущее и защищать свои национальные интересы.

Отметим, сегодня к украинцам также обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что уже четвертый год Россия "берет Киев за три дня".

Также в этот день в Киев прибыли мировые лидеры. Они приехали выразить свлю поддержку Украине и заявили, что будут стоять с нами пока не наступит мир.