Главная Армия Буданов обратился к украинцам в годовщину войны

Буданов обратился к украинцам в годовщину войны

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:56
24 февраля 2022 года — Буданов обратился к украинцам
Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Россия пыталась сломить украинцев за несколько дней, но мы до сих пор стоим и держим оборону. Сегодня не только четвертая годовщина полномасштабного вторжения РФ, но и 12 лет новейшей российско-украинской войны. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что на протяжении этих лет Украина не имела достаточно времени на глубокое осмысление того, как война изменила нацию. В то время мы должны были сражаться и защищать свое государство.

"Эти годы стали испытанием не только для армии, но и для всей страны. Для экономики. Для институтов. Для общества. Для нашей способности оставаться едиными в самые сложные моменты. Мы потеряли многое. Но мы сохранили главное — государственность и субъектность. Мы наконец стали за Украину так, как никто никогда не стоял, потому что мы знали: здесь наш дом, здесь все наше и наше все", — отметил руководитель ОПУ.

По его словам, сейчас у нас одна из самых технологичных и боеспособных армий мира, поддержку партнеров и все шансы на надлежащее будущее для наших детей. Также мы имеем память о наших павших воинах и храбрых иностранцах, которые откликнулись на призыв о помощи и погибли в борьбе.

"Чего мы не должны иметь — так это иллюзий относительно нашего врага, иллюзий, что будет легко. Мы должны жить в реальности, где ежедневно так нужно то самое ощущение плеча. Это, пожалуй, самый главный урок российско-украинской войны: наша сила в единстве. Только вместе мы можем быть сильным государством в борьбе за независимость", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он выразил уважение и благодарность всем, кто бок о бок держит Украину, которая несмотря на все неутешительные прогрозм 2022 года продолжает бороться за будущее и защищать свои национальные интересы.

Отметим, сегодня к украинцам также обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что уже четвертый год Россия "берет Киев за три дня".

Также в этот день в Киев прибыли мировые лидеры. Они приехали выразить свлю поддержку Украине и заявили, что будут стоять с нами пока не наступит мир.

украинцы Кирилл Буданов война в Украине фронт 4 года войны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
