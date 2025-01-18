Масштабна атака Росії на Україну — що вдалося збити Повітряним силам

Україна відбила масштабну атаку Росії — що знищили ПС ЗСУ
У ніч на 18 січня 2025 року російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 39 ударних безпілотників типу Shahed, безпілотників-імітаторів, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Удари здійснювалися з території РФ із напрямків Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.
Про це повідомила пресслужба Повітряні сили ЗСУ.
Деталі про атаку Росії на Україну 18 січня
Захисники України, зокрема зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, успішно збили 24 ударні безпілотники у різних регіонах країни, включаючи Полтавську, Сумську, Харківську, Черкаську, Чернігівську, Київську, Хмельницьку, Житомирську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Херсонську та Донецьку області. Дві балістичні ракети "Іскандер-М" були знищені на Київщині.
Крім того, 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Наслідки російської атаки
На жаль, під час атаки є постраждалі. У Києві уламки збитих ракет впали у Шевченківському районі, є загиблі. Крім того, пошкоджено виробничу будівлю, житлові будинки, вхід у метро, автомобілі та магістральний водопровід.
У Запоріжжі противник завдав удару по одному з підприємств. Пошкоджено будинки та транспорт. Наразі тривають пошукові роботи. За попередніми даними, загиблих у Запоріжжі немає, однак є постраждалі, яким вже надається медична допомога.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ранкової російської атаки 18 січня виникли масштабні руйнування у Шевченківському районі.
Також Росія атакувала Запоріжжя 18 січня — там зросла кількість постраждалих.
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