Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Україна відбила масштабну атаку Росії — що знищили ПС ЗСУ arrow

Україна відбила масштабну атаку Росії — що знищили ПС ЗСУ

18 січня 2025 09:13
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масштабна атака Росії на Україну — що вдалося збити Повітряним силам
Збиття ворожих цілей в небі. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 18 січня 2025 року російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 39 ударних безпілотників типу Shahed, безпілотників-імітаторів, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Удари здійснювалися з території РФ із напрямків Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомила пресслужба Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Деталі про атаку Росії на Україну 18 січня

Захисники України, зокрема зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, успішно збили 24 ударні безпілотники у різних регіонах країни, включаючи Полтавську, Сумську, Харківську, Черкаську, Чернігівську, Київську, Хмельницьку, Житомирську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Херсонську та Донецьку області. Дві балістичні ракети "Іскандер-М" були знищені на Київщині.

Крім того, 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки російської атаки

На жаль, під час атаки є постраждалі. У Києві уламки збитих ракет впали у Шевченківському районі, є загиблі. Крім того, пошкоджено виробничу будівлю, житлові будинки, вхід у метро, автомобілі та магістральний водопровід.

У Запоріжжі противник завдав удару по одному з підприємств. Пошкоджено будинки та транспорт. Наразі тривають пошукові роботи. За попередніми даними, загиблих у Запоріжжі немає, однак є постраждалі, яким вже надається медична допомога.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ранкової російської атаки 18 січня виникли масштабні руйнування у Шевченківському районі.

Також Росія атакувала Запоріжжя 18 січня — там зросла кількість постраждалих. 

повітряна тривога дрони війна в Україні ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

10:18 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

10:11 Нацполіція викрила осіб, які привласнили 90 млн вкладників банку

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

10:18 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

10:11 Нацполіція викрила осіб, які привласнили 90 млн вкладників банку

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список