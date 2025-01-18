Масштабна атака Росії на Україну — що вдалося збити Повітряним силам

Збиття ворожих цілей в небі. Фото: Reuters

У ніч на 18 січня 2025 року російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 39 ударних безпілотників типу Shahed, безпілотників-імітаторів, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Удари здійснювалися з території РФ із напрямків Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомила пресслужба Повітряні сили ЗСУ.

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Захисники України, зокрема зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, успішно збили 24 ударні безпілотники у різних регіонах країни, включаючи Полтавську, Сумську, Харківську, Черкаську, Чернігівську, Київську, Хмельницьку, Житомирську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Херсонську та Донецьку області. Дві балістичні ракети "Іскандер-М" були знищені на Київщині.

Крім того, 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки російської атаки

На жаль, під час атаки є постраждалі. У Києві уламки збитих ракет впали у Шевченківському районі, є загиблі. Крім того, пошкоджено виробничу будівлю, житлові будинки, вхід у метро, автомобілі та магістральний водопровід.

У Запоріжжі противник завдав удару по одному з підприємств. Пошкоджено будинки та транспорт. Наразі тривають пошукові роботи. За попередніми даними, загиблих у Запоріжжі немає, однак є постраждалі, яким вже надається медична допомога.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ранкової російської атаки 18 січня виникли масштабні руйнування у Шевченківському районі.

Також Росія атакувала Запоріжжя 18 січня — там зросла кількість постраждалих.