Військовий заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю

Українські військові. Фото: Генштаб

У столиці в четвер, 31 жовтня, відбувся Київський безпековий форум для молоді. Військовий із позивним "Фенікс" заявив, що Україна має переймати ізраїльський досвід ведення мобілізації.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Досвід Ізраїлю у війні

За словами військового, війна в Україні — "це гра в довгу", тому нам необхідно переймати ізраїльський досвід. Це потрібно для того, щоб молодь добровільно обирала службу в армії.

На думку "Фенікса", вторгнення палестинців на територію Ізраїлю є прикладом, як повинне мобілізуватися суспільство під час війни. Тому вже зараз в Україні варто запроваджувати патріотичне виховання молодого покоління в освітніх закладах. Таким чином, підлітки зможуть свідомо й добровільно обирати військові спеціальності.

Нагадаємо, під час загальної мобілізації окремі категорії громадян мають відстрочку — зокрема, це студенти. Однак це стосується лише тих, хто здобуває послідовний рівень освіти.

Адвокат назвала випадок, коли військовозобов'язаний може скасувати висновок ВЛК.

Крім того, стало відомо, хто може отримати штраф у розмірі 68 тисяч гривень через ухилення від мобілізації.