Военный заявил, что Украина должна перенять опыт Израиля

Украинские военные. Фото: Генштаб

В столице в четверг, 31 октября, состоялся Киевский форум безопасности для молодежи. Военный с позывным "Феникс" заявил, что Украина должна перенимать израильский опыт ведения мобилизации.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Опыт Израиля в войне

По словам военного, война в Украине — "это игра в долгую", поэтому нам необходимо перенимать израильский опыт. Это нужно для того, чтобы молодежь добровольно выбирала службу в армии.

По мнению Феникса, вторжение палестинцев на территорию Израиля является примером, как должно мобилизоваться общество во время войны. Поэтому уже сейчас в Украине следует вводить патриотическое воспитание молодого поколения в образовательных учреждениях. Таким образом, подростки смогут сознательно и добровольно выбирать военные специальности.

Напомним, во время общей мобилизации отдельные категории граждан имеют отсрочку — в частности, это студенты. Однако это касается только тех, кто получает последовательный уровень образования.

Адвокат назвала случай, когда военнообязанный может отменить заключение ВВК.

Кроме того, стало известно, кто может получить штраф в размере 68 тысяч гривен за уклонение от мобилизации.