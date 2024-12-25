Супутникові знімки демонструють, що НПЗ у Ростовській області зазнав сильних пошкоджень

Пожежа на НПЗ в Росії. Ілюстративне фото: Скриншот

Сили оборони України провели вдалу атаку дронами на Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. І хоча атака відбулась тиждень тому вже є супутникові фото, які демонструють наслідки удару.

З ними знайомить "Радіо Свобода".

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Результат атаки дров України на НПЗ в Ростовській області. Фото: Радіо Свобода

Згідно з даними супутникових знімків, опублікованих п'ять днів після атаки, пошкодження на заводі є значними. Внаслідок інциденту завод припинив роботу обох установок первинної переробки нафти.

Раніше повідомлялося про вибухи в Новошахтинську в ніч на 19 грудня. Временно виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

За словами директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, цей завод відіграє важливу роль у забезпеченні оборонної промисловості Російської Федерації.

Нагадаємо, безпілотники СБУ завдали потужного удару по росіянах у Криму. Також ми повідомляли, що окупанти залишили Кримський міст без захисту.