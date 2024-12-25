Спутниковые снимки демонстрируют, что НПЗ в Ростовской области получил сильные повреждения

Пожар на НПЗ в России. Иллюстративное фото: Скриншот

Силы обороны Украины провели удачную атаку дронами на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. И хотя атака произошла неделю назад, уже есть спутниковые фото, которые демонстрируют последствия удара.

С ними знакомит "Радио Свобода".

Читайте также:

Какие последствия атаки по российскому НПЗ

Итог атаки дров Украины на НПЗ в Ростовской области Фото: Радио Свобода

Согласно данным спутниковых снимков, опубликованных пять дней после атаки, повреждения на заводе значительны.

Ранее сообщалось о взрывах в Новошахтинске в ночь на 19 декабря. По словам директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, этот завод играет немаловажную роль в обеспечении оборонной промышленности Российской Федерации.

Напомним, беспилотники СБУ нанесли мощный удар по россиянам в Крыму. Также мы сообщали, что оккупанты оставили Крымский мост без защиты.