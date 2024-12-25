Спутниковые снимки демонстрируют, что НПЗ в Ростовской области получил сильные повреждения

Украина мощно ударила по НПЗ в Ростове — спутниковые снимки
Силы обороны Украины провели удачную атаку дронами на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. И хотя атака произошла неделю назад, уже есть спутниковые фото, которые демонстрируют последствия удара.
С ними знакомит "Радио Свобода".
Какие последствия атаки по российскому НПЗ
Согласно данным спутниковых снимков, опубликованных пять дней после атаки, повреждения на заводе значительны.
Ранее сообщалось о взрывах в Новошахтинске в ночь на 19 декабря. По словам директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, этот завод играет немаловажную роль в обеспечении оборонной промышленности Российской Федерации.
Напомним, беспилотники СБУ нанесли мощный удар по россиянам в Крыму. Также мы сообщали, что оккупанты оставили Крымский мост без защиты.
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