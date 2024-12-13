Джо Байден може погодитись на вступ України до НАТО, а Україна поки не готова до переговорів з РФ, заявив Андрій Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський має намір провести переговори з президентом США Джо Байденом з метою обговорення питання запрошення України до НАТО. Але поки що Україна не готова до перемовин з РФ.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Чому Україна поки не готова до переговорів

За його словами, президент Зеленський вважає, що прийняття такого рішення було б історичним кроком, який давно очікує Україна. Єрмак підкреслив, що Президент США має можливість здійснити цей крок під час свого перебування на посаді.

"Але поки що Україна не готова до перемовин з Росією: нам не вистачає зброї, запрошення до НАТО та гарантій безпеки", — заявив Андрій Єрмак.

Для початку переговорного процесу необхідно отримати чітке розуміння, що війна не повториться через 2-3 роки, наголосив керівник ОПУ.

Єрмак також нагадав про початкові сумніви щодо успіху України на фронті та вступ до ЄС, але зазначив, що Україна неодноразово доводила свою здатність досягати несподіваних результатів. Він підкреслив, що президент Зеленський та його команда готові докласти всіх зусиль для досягнення поставленої мети.

Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що Україна вже налагоджує співпрацю з майбутньою командою новообраного президента Дональда Трампа. Саме для цього делегація країни відвідала США.

За словами Єрмака, сьогодні Україна працює над тим, що кожен пункт Плану перемоги був розписаний конкретними кроками та діями, які приведуть до його реалізації. Йдеться навіть про конкретні строки стосовно деяких пунктів.