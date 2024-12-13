Джо Байден может согласиться на вступление Украины в НАТО, а Украина пока не готова к переговорам с РФ, заявил Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с президентом США Джо Байденом для обсуждения вопроса приглашения Украины в НАТО. Но пока Украина не готова к переговорам с РФ.

Об этом в интервью Суспільному заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Почему Украина пока не готова к переговорам

По его словам, президент Зеленский считает, что принятие такого решения было бы историческим шагом, который давно ожидает Украина. Ермак подчеркнул, что Президент США имеет возможность осуществить этот шаг во время своего пребывания в должности.

"Но пока Украина не готова к переговорам с Россией: нам не хватает оружия, приглашения в НАТО и гарантий безопасности", — заявил Андрей Ермак.

Для начала переговорного процесса необходимо получить ясное понимание, что война не повторится через 2-3 года, подчеркнул руководитель ОПУ.

Ермак также напомнил о первоначальных сомнениях по поводу успеха Украины на фронте и вступления в ЕС, но отметил, что Украина неоднократно доказывала свою способность достигать неожиданных результатов. Он подчеркнул, что президент Зеленский и его команда готовы приложить все усилия для достижения поставленных целей.

Напомним, Андрей Ермак заявил, что Украина уже налаживает сотрудничество с будущей командой новоизбранного президента Дональда Трампа. Именно для этого делегация страны посетила США.

По словам Ермака, сегодня Украина работает над тем, что каждый пункт Плана победы был расписан конкретными шагами и действиями, которые приведут к его реализации. Речь идет даже о конкретных сроках по некоторым пунктам.