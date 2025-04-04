НАТО підтвердив постачання додаткових F-16 Україні

Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. REUTERS/Yves Herman

Командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час слухань у Сенаті США заявив, що Україна вже отримала винищувачі F-16, а також підготовлених пілотів, і в найближчій перспективі очікуються нові поставки бойових літаків. При цьому, за його словами, Українські сили наразі займають міцні оборонні позиції й поступово посилюють свою військову ефективність.

Про це Крістофер Каволі заявив під час слухань та виступів у Сенаті.

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За словами генерала, частина винищувачів вже на озброєнні, але конкретну кількість Каволі не назвав. Він наголосив, що йдеться не про техніку зі США, а про F-16, передані з європейських країн, насамперед Нідерландів та Данії. Ці літаки вже довели свою ефективність у бойових умовах — вони перехоплювали крилаті ракети та брали участь у контрнаступальних операціях.

Генерал також зазначив, що поставки далекобійних ракет для України мали вагомий вплив на ситуацію на фронті. Американське озброєння, за його оцінкою, демонструє високу надійність і точність у бойових умовах.

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Каволі підкреслив, що Збройним силам України вдалося подолати критичну нестачу особового складу, яка відчувалась восени минулого року.

"Українці зайняли міцні оборонні позиції та, схоже, змогли розв’язати деякі свої проблеми з живою силою, які були дуже гострими минулої осені. Вони збільшили кількість людей, доступних для добровільного найму, і зробили гарну роботу, переправивши людей зі штабу на фронт", — висловився Каволі.

Тим часом у російських військ, як сказав Каволі, досі є значні проблеми з нестачею бронетехніки та людських ресурсів. Обидві сторони війни все більше покладаються на високоточну зброю: РФ використовує авіабомби й ракети, тоді як Україна — дрони-камікадзе та власні крилаті ракети.

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Під час обговорення перспектив війни генерал заперечив припущення про неминучість поразки України.

"Українці зараз на дуже сильних позиціях і щотижня поліпшують свою спроможність генерувати силу та зміцнювати позиції", — сказав генерал.

Водночас він нагадав про критичну залежність України від допомоги союзників, особливо США. Йдеться не лише про постачання зброї, а й про розвіддані, логістику й навчання. У разі скорочення американської підтримки, застеріг Каволі, українським силам буде набагато складніше втримати досягнутий рівень опору.

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