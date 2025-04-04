НАТО подтвердил поставку дополнительных F-16 Украине

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. REUTERS/Yves Herman

Командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время слушаний в Сенате США заявил, что Украина уже получила истребители F-16, а также подготовленных пилотов, и в ближайшей перспективе ожидаются новые поставки боевых самолетов. При этом, по его словам, украинские силы сейчас занимают прочные оборонительные позиции и постепенно усиливают свою военную эффективность.

Об этом Кристофер Каволи заявил во время слушаний и выступлений в Сенате.

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По словам генерала, часть истребителей уже на вооружении, но конкретное количество Каволи не назвал. Он подчеркнул, что речь идет не о технике из США, а о F-16, переданных из европейских стран, прежде всего Нидерландов и Дании. Эти самолеты уже доказали свою эффективность в боевых условиях — они перехватывали крылатые ракеты и участвовали в контрнаступательных операциях.

Генерал также отметил, что поставки дальнобойных ракет для Украины имели весомое влияние на ситуацию на фронте. Американское вооружение, по его оценке, демонстрирует высокую надежность и точность в боевых условиях.

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Каволи подчеркнул, что Вооруженным силам Украины удалось преодолеть критическую нехватку личного состава, которая ощущалась осенью прошлого года.

"Украинцы заняли прочные оборонительные позиции и, похоже, смогли решить некоторые свои проблемы с живой силой, которые были очень острыми прошлой осенью. Они увеличили количество людей, доступных для добровольного найма, и сделали хорошую работу, переправив людей из штаба на фронт", — высказался Каволи.

Между тем у российских войск, как сказал Каволи, до сих пор есть значительные проблемы с нехваткой бронетехники и человеческих ресурсов. Обе стороны войны все больше полагаются на высокоточное оружие: РФ использует авиабомбы и ракеты, тогда как Украина - дроны-камикадзе и собственные крылатые ракеты.

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При обсуждении перспектив войны генерал опроверг предположение о неизбежности поражения Украины.

"Украинцы сейчас на очень сильных позициях и каждую неделю улучшают свою способность генерировать силу и укреплять позиции", — сказал генерал.

В то же время он напомнил о критической зависимости Украины от помощи союзников, особенно США. Речь идет не только о поставках оружия, но и о разведданных, логистике и обучении. В случае сокращения американской поддержки, предостерег Каволи, украинским силам будет гораздо сложнее удержать достигнутый уровень сопротивления.

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