За словами президента України, він пропонує взаємовигідне партнерство США в аспекті цінних ресурсів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна не збирається віддавати свої ресурси в примітивному значенні цього слова. Мова йде про взаємовигідне партнерство України та США в цьому аспекті.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами президента, попри панічні повідомлення насправді окупантам не вдалось захопити й 20% земель з корисними ресурсами та рідкоземельними металами.

"Звичайно, вони не захопили 20% наших мінеральних ресурсів, це менше. Набагато менше. Але все одно це сотні мільярдів", — зазначив Зеленський

Президент України наголосив на необхідності припинення агресії Росії та захисту стратегічно важливих регіонів, зокрема Дніпропетровської області та центральної України.

"Мені здається, що Дональд Трамп може сказати Путіну: "Слухай, ти щойно взяв трильйони, це так не працює. Ти маєш повернути те, що належить іншій країні", — сказав Зеленський.

Щодо післявоєнного відновлення країни, президент висловив переконання, що ті, хто зараз захищає Україну, будуть її відбудовувати. Він також наголосив на значному внеску Сполучених Штатів у підтримку України й зазначив, що американські партнери повинні отримати пріоритет у майбутньому співробітництві та інвестиціях.

Крім того, обговорюється можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу. Зеленський зазначив, що Україна готова укладати контракти на постачання зрідженого природного газу та перетворитися на хаб для всієї Європи.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна готова обміняти свої 17 рідкісних металів на американську допомогу.

А ось канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію Дональда Трампа, згідно з якою Україна мала б постачати рідкоземельні метали до США в обмін на продовження військової допомоги. Натомість Шольц наголосив, що ці ресурси Україні ще згодяться.