По словам президента Украины, он предлагает взаимовыгодное партнерство США в аспекте ценных ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина не собирается отдавать свои ресурсы в примитивном значении этого слова. Речь идет о взаимовыгодном партнерстве Украины и США в этом аспекте.

Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам президента, несмотря на панические сообщения, на самом деле оккупантам не удалось захватить и 20% земель с полезными ресурсами и редкоземельными металлами.

"Конечно, они не захватили 20% наших минеральных ресурсов, это меньше. Гораздо меньше. Но все равно это сотни миллиардов", — отметил Зеленский.

Президент Украины отметил необходимость прекращения агрессии России и защиты стратегически важных регионов, в частности Днепропетровской области и центральной Украины.

"Мне кажется, что Дональд Трамп может сказать Путину: "Слушай, ты только что взял триллионы, это так не работает. Ты должен вернуть то, что принадлежит другой стране"", — сказал Зеленский.

Относительно послевоенного восстановления страны, президент выразил убеждение, что те, кто сейчас защищает Украину, будут ее восстанавливать. Он также отметил значительный вклад Соединенных Штатов в поддержку Украины и отметил, что американские партнеры должны получить приоритет в будущем сотрудничестве и инвестициях.

Кроме того, обсуждается возможность использования украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа. Зеленский отметил, что Украина готова заключать контракты на поставку сжиженного природного газа и превратиться в хаб для всей Европы.

Напомним, Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина готова обменять свои 17 редких металлов на американскую помощь.

А вот канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение Дональда Трампа, согласно которому Украина должна поставлять редкоземельные металлы в США в обмен на продолжение военной помощи. Зато Шольц отметил, что эти ресурсы Украине еще пригодятся.