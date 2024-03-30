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Україна не готова до великого наступу РФ — Дикий наголосив на необхідності мобілізації

30 березня 2024 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна не готова до великого наступу РФ — Дикий наголосив на необхідності мобілізації
Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Євген Дикий. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Євген Дикий заявив, що ймовірно Росія розпочне великий наступ влітку. За його словами, Україна до цього не готова, адже не вистачає снарядів та людей.

Про це повідомляє 24 Канал у п'ятницю, 29 березня.

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Чому в Україні потрібна мобілізація

Експерт розповів про нову загрозу, що насувається — мобілізація в Росії. Так, нещодавно в мережі з'явився наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу про призов 300 тисяч чоловіків. Вони можуть потрапити на фронт наприкінці літа — у липні-серпні. 

За словами Дикого, Україна до цього не готова не лише через брак снарядів, а й через нестачу людей. І якщо ситуація з боєприпасами влітку зникне завдяки ініціативі президента Чехії Петра Павла, то з мобілізацією нових бійців на передову — ні. Крім того, лишилося мало часу для їх підготовки, адже потрібно як мінімум чотири місяці, а краще — пів року.

"Водночас проблема відсутності людей на фронті не те щоб самостійно не зніметься та її не розв'яжуть наші союзники, вона навпаки з кожним днем стає гострішою. Поповнення майже нема, а втрати є. Навіть там, де не втрати, є "зношування" людей — перевтома та виснаження", — пояснив Дикий.

Він додав, що захисників щодня меншає, тому якщо ситуація з мобілізацією не зміниться, бійці будуть неготові до наступу й тоді є ймовірність, що російську атаку увінчає успіх.

Нагадаємо, що в Україні тривають обговорення та розгляд законопроєкту про мобілізацію. Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації, пропозицію щодо чого висунули в парламенті 

Також ми повідомляли, що Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує Росія. За його словами, російські окупанти намагаються знищити Україну усіма способами, які лише можуть освоїти.

ЗСУ
Україна
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