Украина не готова к большому наступлению РФ — Дикий отметил необходимость мобилизации

Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий. Фото: скриншот

Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что, вероятно, Россия начнет большое наступление летом. По его словам, Украина к этому не готова, потому что не хватает снарядов и людей.

Об этом сообщает 24 канал в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Почему в Украине нужна мобилизация

Эксперт рассказал о новой надвигающейся угрозе — мобилизация в России. Так, недавно в сети появился приказ российского министра обороны Сергея Шойгу о призыве 300 тысяч мужчин. Они могут попасть на фронт в конце лета — в июле-августе.

По словам Дикого, Украина к этому не готова не только из-за нехватки снарядов, но и из-за нехватки людей. И если ситуация с боеприпасами летом исчезнет благодаря инициативе президента Чехии Петра Павла, то с мобилизацией новых бойцов на передовую — нет. Кроме того, осталось мало времени для их подготовки, ведь нужно как минимум четыре месяца, а лучше полгода.

"В то же время проблема отсутствия людей на фронте не то чтобы самостоятельно не снимется и ее не разрешат наши союзники, она наоборот с каждым днем становится острее. Пополнения почти нет, а потери есть. Даже там, где не потери, есть "износ" людей — переутомление и истощение", — объяснил Дикий.

Он добавил, что защитников ежедневно становится меньше, поэтому если ситуация с мобилизацией не изменится, бойцы будут не готовы к наступлению и тогда есть вероятность, что российскую атаку увенчает успех.

Напомним, что в Украине продолжаются обсуждения и рассмотрение законопроекта о мобилизации. Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации, предложение о чем выдвинули в парламенте

Также мы сообщали, что Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует Россия. По его словам, российские оккупанты пытаются уничтожить Украину всеми способами, которые только могут освоить.