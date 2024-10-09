В Україні може статися державний переворот після угоди з Росією, — Forbes

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні може статися державний переворот після мирної угоди з Росією. Його можуть здійснити військові Сил оборони.

Про це пише Forbes у середу, 9 жовтня.

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Державний переворот в Україні

Автори статті Forbes зазначають, що для союзників ситуація в Україні виглядає тривожною: Росія зміцнює позиції на сході, руйнує українські міста та вбиває мирне населення, тоді як українська армія стикається з проблемами нестачі солдатів і озброєння.

На тлі цього активізувалася дискусія щодо можливого членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки. За словами авторів, таке припинення вогню дозволить Росії зберегти контроль над окупованими територіями, тоді як неокуповані регіони України можуть приєднатися до НАТО.

За даними ЗМІ, головні пункти можливого сценарію мають такий вигляд:

Зеленського змушують віддати окуповані території Росії за обіцянку вступу до НАТО;

після цього "ультранаціоналісти" в армії повстають проти президента за те, що він віддав Донбас і Крим;

Захід засуджує переворот, який посилює розкол;

Путін використовує пропаганду для підриву довіри до Заходу та Зеленського.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Україна разом зі своїми союзниками обговорює можливий компроміс, згідно з яким Київ отримає місце в НАТО, якщо відмовиться від окупованих територій. Однак в Офісі Президента спростували цю інформацію.

Раніше Зеленський прокоментував створення плану перемоги України. Він каже, що це необхідно для посилення позиції країни на переговорах.