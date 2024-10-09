В Украине может произойти государственный переворот после соглашения с Россией, — Forbes

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине может произойти государственный переворот после мирного соглашения с Россией. Его могут осуществить военные Сил обороны.

Об этом пишет Forbes в среду, 9 октября.

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Государственный переворот в Украине

Авторы статьи Forbes отмечают, что для союзников ситуация в Украине выглядит тревожной: Россия укрепляет позиции на востоке, разрушает украинские города и убивает мирное население, в то время как украинская армия сталкивается с проблемами нехватки солдат и вооружения.

На фоне этого активизировалась дискуссия по поводу возможного членства Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. По словам авторов, такое прекращение огня позволит России сохранить контроль над оккупированными территориями, в то время как неоккупированные регионы Украины могут присоединиться к НАТО.

По данным СМИ, главные пункты возможного сценария выглядят так:

Зеленского заставляют отдать оккупированные территории России за обещание вступления в НАТО;

После этого "ультранационалисты" в армии восстают против президента за то, что он отдал Донбасс и Крым;

Запад осуждает переворот, усиливающий раскол;

Путин использует пропаганду для подрыва доверия к Западу и Зеленскому.

Напомним, СМИ сообщали, что Украина вместе со своими союзниками обсуждает возможный компромисс, согласно которому Киев получит место в НАТО, если откажется от оккупированных территорий. Однако в Офисе Президента опровергли эту информацию.

Ранее Зеленский прокомментировал создание плана победы Украины. Он говорит, что это нужно для усиления позиции страны на переговорах.