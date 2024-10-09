Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Украина на грани госпереворота из-за возможного соглашения с Россией, — Forbes arrow

Украина на грани госпереворота из-за возможного соглашения с Россией, — Forbes

9 октября 2024 16:21
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине может произойти государственный переворот после соглашения с Россией, — Forbes
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине может произойти государственный переворот после мирного соглашения с Россией. Его могут осуществить военные Сил обороны.

Об этом пишет Forbes в среду, 9 октября.

Читайте также:

Государственный переворот в Украине

Авторы статьи Forbes отмечают, что для союзников ситуация в Украине выглядит тревожной: Россия укрепляет позиции на востоке, разрушает украинские города и убивает мирное население, в то время как украинская армия сталкивается с проблемами нехватки солдат и вооружения.

На фоне этого активизировалась дискуссия по поводу возможного членства Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. По словам авторов, такое прекращение огня позволит России сохранить контроль над оккупированными территориями, в то время как неоккупированные регионы Украины могут присоединиться к НАТО.

По данным СМИ, главные пункты возможного сценария выглядят так:

  • Зеленского заставляют отдать оккупированные территории России за обещание вступления в НАТО;
  • После этого "ультранационалисты" в армии восстают против президента за то, что он отдал Донбасс и Крым;
  • Запад осуждает переворот, усиливающий раскол;
  • Путин использует пропаганду для подрыва доверия к Западу и Зеленскому.

Напомним, СМИ сообщали, что Украина вместе со своими союзниками обсуждает возможный компромисс, согласно которому Киев получит место в   НАТО, если откажется от оккупированных территорий. Однако в Офисе Президента опровергли эту информацию.

Ранее Зеленский прокомментировал создание плана победы Украины. Он говорит, что это нужно для усиления позиции страны на переговорах.     

Владимир Зеленский россия война НАТО Украина госпереворот

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:06 Мина в метро Киева — СМИ опровергли информацию и назвали найденный предмет

17:00 Прямая мобилизация без участия ТЦК — что известно

16:45 Внимательнее за рулем — какие сюрпризы готовит погода на завтра в Одессе

16:39 В Киеве закрыли станцию метро Днепр — в сети пишут о мине в вагоне

16:34 Литва выделила Украине новый пакет помощи — куда направят средства

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

16:32 В ЦПД отреагировали на фейк россиян о якобы исчезновении бригады ВСУ на фронте

16:21 Украина на грани госпереворота из-за возможного соглашения с Россией, — Forbes

16:16 Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии — о чем договорились

16:05 В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня — что случилось

15:56 Военного из Одесчины, публично ушедшего в СОЧ, задержали — что ему угрожает

17:06 Мина в метро Киева — СМИ опровергли информацию и назвали найденный предмет

17:00 Прямая мобилизация без участия ТЦК — что известно

16:45 Внимательнее за рулем — какие сюрпризы готовит погода на завтра в Одессе

16:39 В Киеве закрыли станцию метро Днепр — в сети пишут о мине в вагоне

16:34 Литва выделила Украине новый пакет помощи — куда направят средства

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

16:32 В ЦПД отреагировали на фейк россиян о якобы исчезновении бригады ВСУ на фронте

16:21 Украина на грани госпереворота из-за возможного соглашения с Россией, — Forbes

16:16 Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии — о чем договорились

16:05 В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня — что случилось

15:56 Военного из Одесчины, публично ушедшего в СОЧ, задержали — что ему угрожает

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке