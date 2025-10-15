За яких умов Україна виграла б війну — деталі від Буданова

Україна могла б давно виграти війну — Буданов назвав умови
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна могла б давно виграти війну та повернути свої території. Цьому заважає підтримка Кремля іншими країнами, зокрема, КНДР.
Про це Кирило Буданов повідомив під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, яка відбулась 14 жовтня.
За яких умов Україна давно виграла б війну
"Росія б давно програла війну, а Україна, за допомогою партнерів, повернула б окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками", — сказав Буданов.
Він наголосив, що передусім Москві допомагає КНДР боєприпасами та солдатами.
"Ці країни всупереч міжнародним санкціям дозволять Росії отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі елементи", — зазначив очільник ГУР МО.
Нагадаємо, раніше ГУР викрило 86 оборонних заводів РФ, які не зачепили санкції. Вони забезпечують виробництво артилерійських систем різних типів, боєприпасів, вибухових речовин, а також компонентів для реактивних і крилатих ракет.
Крім того, у вересні українська розвідка оприлюднила дані про шляхи постачання деталей для виготовлення російських ударних дронів. Їх передають вісім країн.
Читайте Новини.LIVE!