Україна
Главная Армия Украина могла бы давно выиграть войну — Буданов назвал условия

Украина могла бы давно выиграть войну — Буданов назвал условия

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:42
При каких условиях Украина выиграла бы войну — детали от Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина могла бы давно выиграть войну и вернуть свои территории. Этому мешает поддержка Кремля другими странами, в частности, КНДР.

Об этом Кирилл Буданов сообщил во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, которая состоялась 14 октября.

Читайте также:

При каких условиях Украина давно выиграла бы войну

"Россия бы давно проиграла войну, а Украина, с помощью партнеров, вернула бы оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками", — сказал Буданов.

Он отметил, что прежде всего Москве помогает КНДР боеприпасами и солдатами.

"Эти страны вопреки международным санкциям позволят России получать оружие, боеприпасы и критически важные элементы", — отметил глава ГУР МО.

Напомним, ранее ГУР разоблачило 86 оборонных заводов РФ, которые не затронули санкции. Они обеспечивают производство артиллерийских систем различных типов, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также компонентов для реактивных и крылатых ракет.

Кроме того, в сентябре украинская разведка обнародовала данные о путях поставки деталей для изготовления российских ударных дронов. Их передают восемь стран.

военная помощь Украина Кирилл Буданов война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
