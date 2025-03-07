Війна в Україні — як Польща може допомогти Києву

Заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський. Фото: wyborcza.pl

Заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський заявив, що Європа має ресурси для незалежності, і Україна, співпрацюючи з нею, теж буде незалежною. За його словами, Європа може бути такою ж сильною, як і Україна.

Про це Павел Залевський повідомив під час Форуму "Роль Польщі в оборонній війні України проти Москви", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Заява Залевського

Залевський наголосив, що європейці хочуть співпрацювати із США в інтересах Польщі, Європи і світу. Однак "ми не залежимо лише від рішень великих столиць".

Також заступник польського міністра прокоментував ймовірність "другої Ялти" (окупації Криму).

"Російські війська є лише на окупованих територіях України. Україна на більшості території суверенна й ефективно захищається. І Європа так само може ефективно захищатися. […] Другої Ялти не буде", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував візит в Україну. Він хоче обговорити співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що Польща й Україна планують роботу спільних оборонних підприємств.