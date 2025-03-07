Война в Украине — как Польша может помочь Киеву

Заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский. Фото: РАР

Заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский заявил, что Европа имеет ресурсы для независимости, и Украина, сотрудничая с ней, тоже будет независимой. По его словам, Европа может быть такой же сильной, как и Украина.

Об этом Павел Залевский сообщил во время Форума "Роль Польши в оборонительной войне Украины против Москвы", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Залевский подчеркнул, что европейцы хотят сотрудничать с США в интересах Польши, Европы и мира. Однако "мы не зависим только от решений больших столиц".

Также заместитель польского министра прокомментировал вероятность "второй Ялты" (оккупации Крыма).

"Российские войска есть только на оккупированных территориях Украины. Украина на большинстве территории суверенна и эффективно защищается. И Европа так же может эффективно защищаться. [...] Второй Ялты не будет", — говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал визит в Украину. Он хочет обсудить сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Также мы писали, что Польша и Украина планируют работу совместных оборонных предприятий.