Британія та Франція представлять США мирний план щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом із Францією працюватиме з Україною щодо мирного плану. Потім його представлять Сполученим Штатам Америки.

Про це пише The Guardian у неділю, 2 березня.

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"Після обговорень із Зеленським, Трампом і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією або двома іншими" країнами працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну", — йдеться у матеріалі.

За словами Стармера, цей план щодо миру буде представлений США. Він вважає, що президент США Дональд Трамп "хоче бачити міцний мир в Україні", попри його риторику та "ставлення до Зеленського".

Видання пише, що під "тривалим миром" британський прем'єр має на увазі "захисний механізм США" та "гарантії безпеки", надані країнами Європи, а також "сильну Україну", озброєну оборонними можливостями для протистояння російському вторгненню.

"Для мене складники міцного миру — це сильна Україна, яка може воювати й бути сильною у разі потреби", — додав Стармер.

Нагадаємо, вчора Зеленський прибув з офіційним візитом до Лондона, а британці зустріли його, плескаючи. Таким чином громадяни країни висловили підтримку українському лідеру після суперечок в Білому домі.

Також ми писали, що сьогодні у Лондоні відбудеться саміт за участі європейських лідерів, на якому обговорять військову підтримку України.