Британия и Франция представят США мирный план по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе с Францией будет работать с Украиной по мирному плану. Затем его представят Соединенным Штатам Америки.

Об этом пишет The Guardian в воскресенье, 2 марта.

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"После обсуждений с Зеленским, Трампом и Макроном была достигнута договоренность о том, что Великобритания вместе с Францией и, "возможно, одной или двумя другими" странами будут работать с Киевом, чтобы остановить войну", — говорится в материале.

По словам Стармера, этот план по миру будет представлен США. Он считает, что президент США Дональд Трамп "хочет видеть прочный мир в Украине", несмотря на его риторику и "отношение к Зеленскому".

Издание пишет, что под "длительным миром" британский премьер имеет в виду "защитный механизм США" и "гарантии безопасности", предоставленные странами Европы, а также "сильную Украину", вооруженную оборонительными возможностями для противостояния российскому вторжению.

"Для меня составляющие прочного мира — это сильная Украина, которая может воевать и быть сильной в случае необходимости", — добавил Стармер.

Напомним, вчера Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон, а британцы встретили его, хлопая. Таким образом граждане страны выразили поддержку украинскому лидеру после споров в Белом доме.

Также мы писали, что сегодня в Лондоне состоится саммит с участием европейских лидеров, на котором обсудят военную поддержку Украины.